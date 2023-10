Små grusveje splitter naboer - ikke alle vil bidrage

I Skæring nord for Aarhus er det gode naboskab på spil. Årsagen er små private fællesveje og en årlig regning på 750 kroner for hver husstand. Flere østjyske veje er gået fra at være kommunens ansvar til at være grundejernes. Det er også tilfældet for den grusvej, Miguel Carnerero bor på i Skæring nord for Aarhus. Det betyder, at han og naboerne selv skal betale for at få fyldt huller i grusvejen, få skovlet sne om vinteren og så videre – men det har ledt til uenigheder mellem naboerne. Flere af beboerne på en lille håndfuld nabogrusveje, der er samlet i en grundejerforening med en tilhørende vejfond, vil nemlig ikke betale for vedligeholdelsen af vejene. Til stor frustration for dem, der hvert år gør det. - Jeg vil nødigt komme her som cyklist og så køre ned i sådan et hul, siger Miguel Carnerero, der er formand for vejfonden.

Miguel Carnerero frygter, at færre vil bidrage til vejen på sigt.

- Hullerne bliver større og større, og det går virkelig hurtigt, siger Miguel Carnerero, der ønsker sig en vej i ordentlig stand og mere solidaritet i naboskabet.

- Det er blandt andet af hensyn til at få tømt skrald og leveret pakker med videre, påpeger han. Vil ikke betale Men vejenes stand er ikke det eneste problem. Det skaber nemlig splid på de små grusveje tæt på Mindelunden, at flere beboere ikke vil betale til vedligeholdelse af vejene. 750 kroner årligt, lyder regningen på for hver husstand.

Her ses et stykke af Strandagervej i Skæring.

'Det er uretfærdigt' Miguel Carnerero fortæller, at de frivillige i vejfonden har gjort meget for at få alle til at tage ansvar og bidrage. Men uden held.

- Og så bruger vi meget tid i vejfonden på udelukkende at snakke om det her, siger Miguel Carnerero. Det ærgrer ham, at det skal være sådan. Det ærgrer ham også, at det er med til at splitte naboskabet. - Det er uretfærdigt at vide, at jeg betaler, men at der er nogle, der ikke betaler, siger Miguel Carnerero, der har meget svært ved at forstå dem, som ikke gider betale. De kan umiddelbart ikke tvinges til det, lyder det fra Aarhus Kommune.

Problematisk med private fællesveje, mener forening Allan Malskær, landsformand for Parcelhusejernes Landsforening, - Det er problematisk med de private fællesveje, fordi folk ikke har en forståelse for, at de har overtaget en grund, hvor der er en hæftelse ved, at man skal vedligeholde vejen. Og hvis man så ikke har et vejlaug, der er tinglyst, eller en lokalplan, der siger, at man skal være medlem af en grundejerforening, så står man med den konflikt, hvor der er nogle, der ikke vil betale, siger Allan Malskær I Parcelhusejernes Landsforening er de derfor ikke tilhængere systemet med de private fællesveje - Det, synes vi, er noget pjat. Vi betaler alle sammen grundskat og kommuneskat, og derfor skal vi også stilles lige, siger Allan Malskær. arrow-down