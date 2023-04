Slut med tilskud: Heidi skal selv betale 24.000 kroner om året

- Jeg synes godt nok en ærgerlig nyhed. Jeg må se, om jeg kan finde pengene. Det kan jeg lige nu. Men det er ikke sikkert, jeg bliver ved med at have mulighed for det, siger Heidi Donvild fra Lystrup ved Aarhus.

Derfor er hun også virkelig ærgerlig over, at Sygeforsikring Danmark, som hun er medlem af, om som indtil nu har finansieret cirka halvdelen af den dyre medicin, har meldt ud, at tilskuddet stopper.

Æggekur, suppekur, juicekur, kalorietælling, kostplaner og motion. Hun har typisk været på kur tre-fire gange om året i to årtier. Der er intet, der for alvor har virket. Ikke før nu, hvor Heidi Donvild har taget vægttabsmidlet Wegovy.

- Mæthedsfornemmelsen har denne gang været helt afgørende. Jeg er ikke sulten, og jeg går ikke og tænker på mad hele tiden og bøvler heller ikke med trang til søde sager. Jeg skal selvfølgelig stadig tænke meget over, hvad jeg putter i munden, men det er en kæmpe hjælp at få mindsket appetitten, har hun tidligere fortalt om sit store vægttab.

Og det er baggrunden for, at Sygeforsikringen Danmark fra den 1. januar 2024 ikke længere generelt vil give tilskud til vægttabsmedicin.

- Stigningen i tilskud til vægttabsmedicin har siden årsskiftet desværre været i et sådant omfang, at Sygeforsikringen Danmark har været nødt til at se nærmere på, hvordan vi som forening bedst muligt sikrer vores medlemmer bredt set, siger administrerende direktør Allan Luplau i en pressemeddelelse.

Kun hvis et medlem via lægen har fået bevilget enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen, kan der opnås tilskud fra sygeforsikringen.

Kritiserer manglende tilskud

Heidi Donvild forstår godt, at det er dyrt for Sygeforsikring Danmark, men hun kritiserer alligevel beslutningen.

- Jeg har betalt for at være medlem, siden jeg var 15 år i det tilfælde, at jeg en dag skulle få brug for sygeforsikringen. Det har jeg nu. Så det er virkelig træls, at tilskuddet stopper. Som minimum kunne man vel have nøjedes med at gøre tilskuddet mindre, siger hun.

Selvom hun til nytår regner med at have råd til at betale de cirka 2.000 kroner om måneden for medicinen, ærger hun sig over, at det ikke er alle, der har den mulighed.

- Hvis man skal vende hver en krone - og i disse tider er der mange, der kæmper ekstra med inflation - er der jo ikke råd til medicinen. Det skaber et a- og b-hold. Dem, der har råd, kan få hjælp til at tabe sig og få bedre livskvalitet, mens de, der ikke har penge, må undvære. Det er synd, siger hun.