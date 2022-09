Slut med byens måske bedste croissant

Det er slut med nogle af Aarhus' bedste croissanter.

Den yderst populære Aarhus-bager Briançon på Åboulevarden er taget under konkursbehandling og havde sidste åbningsdag i mandags.

- Det er desværre rigtigt, bekræfter Karina Trosborg.

Hun startede butikken sammen med sin storebror Kenneth Trosborg i 2006.

Hun forklarer, at det blandt andet er en satsning med et stort bageri i Kolind, der skulle kunne producere mere og servicere flere butikker, som er fejlslagen.

- Og så i kombination med en større renovering på Åboulevarden som Fødevarestyrelsen krævede, lykkedes det desværre ikke.

Og så - selvfølgelig, fristes man til at sige - kommer vi ikke udenom energi- og råvarekrise.

- Alt, hvad der sker nu, har ikke gjort det nemmere. 54.000 kroner bare i ren el mere end sidste år og råvarepriser, der er skudt i vejret, siger Karina Trosborg.

Efter 17 år med bageriet er det da også en følelsesmæssig tung og svær beslutning, der er blevet truffet.

- Vi har kæmpet til det sidste, og vi tror stadig 100 procent på vores koncept, siger hun.

En kendt institution i byen

Konkursbegæringen blev indgivet den 13. september, og konkursen er derfor meget ny, oplyser kuratorerne, der stadig er ved at danne sig overblik.

Men ifølge advokat Lars Bentsen ser man meget gerne en køber, som kan overtage.

- Vi har med en butik at gøre, som har ligget der længe og er relativt kendt og formentlig kunne være interessant for andre. Kurator modtager gerne henvendelser, siger han.

De ser gerne en køber, som er klar til at overtage produktionen af de smørbagte croissanter og er klar på at give bageren et nyt liv.

Kenneth Trosborg ejer i dag bageren, mens Karina Trosborg er inde over den daglige ledelse.

Blandt andet bagerens croissanter er kendte som nogle af byens bedste.

Briançon er opkaldt efter en fransk bjergby og åbnede i 2006 med vision om at være Aarhus' bæredygtige bager og "nørder og værner" om håndværket, og ifølge Karina Trosborg er det da heller ikke svigtende salg, der er årsag.