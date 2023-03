Sletter omdiskuteret app: - Det er lidt uhyggeligt, at den kender mig så godt

- Det er lidt uhyggeligt, at den kender mig så godt. Sådan siger Mathilde Hjort Bressum, der er politisk ordfører for Venstre i Aarhus Kommune. Derfor har Mathilde Hjort Bressum, der ellers har haft stor succes med appen, nu valgt at fjerne TikTok fra sin telefon.

Flere hundredetusinde danskere bruger appen, men lige nu skaber den en stor debat mange steder. Onsdag anbefalede Center for Cybersikkerhed, at kommuner og andre offentlige og private organisationer laver en risikovurdering af at bruge TikTok.

Bekymring for spionage er baggrund for nye TikTok-anbefalinger arrow-down

- Det er rigtig skræmmende, at en app ved så meget om mig. Man falder jo ind i et loop af de samme videoer, der alt sammen er designet til at være noget, som jeg personligt vil synes godt om, siger Mathilde Hjort Bressum.

TikTok er på få år blevet et af verdens største sociale medier.

- Jeg har ikke følt mig utryg ved at have appen, indtil anbefalingerne er kom, og nu er jeg begyndt at have nogle overvejelser omkring den information, man giver videre til sådan en stor og kinesisk-ejet app, siger Mathilde Hjort Bressum.

VIDEO: Her kan du hører mere om, hvorfor Mathilde Hjort Bressum har valgt at slette appen.

'Storpolitik' Frederik Plejdrup har virksomheden A Gen Z Company, der rådgiver om og producerer TikTik-videoer til virksomheder. Han synes ikke, at man bør slette appen nu.

- Jeg synes godt, at man måske lidt kan kalde det en overreaktion, siger han.

Frederik Plejdrup uddyber:

- Jeg synes på baggrund af, at det er uden konkrete hændelser, der får dem til at melde det her ud, at det med andre ord nok er storpolitik. Det er ikke TikTok, der er problemet lige nu, det er det, at det er kinesisk.

Anbefalinger skal tages alvorligt, mener ekspert Ifølge it-ekspert Johan Ole Willers, der er postdoc ved Institut for Organisation ved Copenhagen Business School, bør man tage anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed alvorligt. - Hvis du har sensible data, så skal du da været bekymret, og om ikke andet skal du være meget opmærksom på hvilke tilladelser, du giver til den app, siger Johan Ole Willers.

På TikTok deler brugerne korte videoer med hinanden.