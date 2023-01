Slæbte møbler i skov - så blev der ringet til politiet

En borger undrede sig, da to mænd kom slæbende med flere møbler ved et skovstykke syd for Skødstrup.

Det virkede mistænkeligt, og derfor kontaktede den opmærksomme borger politiet, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Mændene var i færd med at lægge møblerne ind i en lille bil, og anmelderen kunne derfor give et godt signalement samt bilens nummerplade.

- En patrulje var kort efter fremme i området, og på vej hen mod skovstykket, så de mændene i bilen køre på Djurslandsmotorvejen, skriver politiet.

Stole stammede fra indbrud

Patruljen stoppede bilen, hvor der lå tre stole, der stammede fra et indbrud Safirvej i Skødstrup tidligere på dagen.

Herefter blev begge mænd, der er 32 og 33 år, sigtet og anholdt.

Den 32-årige er fornyligt prøveløsladt efter en dom for lignende kriminalitet, og det blev derfor vurderet, at der var grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Den 33-årige blev løsladt, da det blev vurderet, at der ikke umiddelbart var grundlag for fremstilling.