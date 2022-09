Slår besøgstal: Knap halvdelen af gæsterne kommer fra samme by

I dag er der gratis adgang til Den Gamle for folk fra Randers, og det må man sige, at randrusianerne har valgt at benytte sig af.

Kl. 13 havde 1.095 gæster fra Randers været forbi billetlugen, og med 2.347 gæster i alt må det siges at være et ekstraordinært højt tal fra samme by.