Skybrud satte kloakker under pres: - Der skal turbo på

- Her så vi, hvordan vandet samlede sig i lavningen tirsdag og lige så stille begyndte at forsvinde i løbet af onsdag. Det samme oplevede vi i Klokkerparken i Aarhus V, hvor vi har etableret regnvandssøer. Det handler om at sikre, at vandet ender de steder og ikke i folks kældre, siger Gitte Normand Andersen og understreger, at hun har stor forståelse for den situation, de berørte husejere står i lige nu.

Blandt dem er Henry Bitsch fra Sorring i Silkeborg, der lige nu sidder i et hus med ødelagte gulvbrædder, fordi vandet fra kloakken har stået op til over anklerne.

- Vi havde et stort skybrud i august 2012, hvor blandt andet Lystrup var hårdt ramt. Her har vi siden lavet klimatilpasninger, og meldingen fra området er, at de kom tørskoede igennem dagen forleden, siger Gitte Normand Andersen.