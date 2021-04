Skulptur-graffiti: Nosserne vil dukke op igen

- Jeg har fået tre tilbud om placeringer i dag. Og de bliver i Aarhus, så offentligheden kan komme til at se dem, og det bliver formentlig også omkring Kongelunden. Det kan jeg næsten godt sige på forhånd, siger Flemming Dybbøl, afgående direktør for Godsbanen og indehaver af skulpturen.

Flemming Dybbøl havde natten til søndag flyttet den omdiskuterede skulptur fra Godsbanen til Kongelunden uden at spørge forvaltningen om lov.

Dybbøl om flytning: Det er for sjov

Den afgående direktør har placeret skulpturen på den plads, hvor bronzeskulpturen af skovguden Pan plejer at stå i skovområdet Kongelunden syd for Aarhus.

Men nosserne skal altså fjernes igen, fortalte den ansvarlige rådmand tirsdag:

- Jeg har besluttet, at den skal flyttes og bedt min forvaltning om at tage kontakt til personen, der har placeret den, for at få den flyttet, fordi vi kan ikke have, at mennesker bare stiller kunst i vores natur, siger Bünyamin Simsek.

Flemming Dybbøl siger, at han har flyttet nosserne for at lave skulptur-graffiti og hylde Stig Tøfting.

Hvorfor har du flyttet skulpturen?

- Fordi det er sjovt, og for at få chancen for tredje gang at være med til at lave skulpturgrafitti, hvor man stiller en skulptur op uautoriseret. Og så var timingen også helt genial i forhold til at hylde Stig Tøfting, som lige har samlet en million kroner ind til kræftramte børn, siger Flemming Dybbøl til TV2 ØSTJYLLAND.

Får blandet modtagelse

Nosserne har indtil nu levet en omstridt tilværelse.



Allerede da de i 2019 blev placeret ved Godsbanen, blev de mødt af massiv modstand - både fordi de blev præsenteret på bagkant af hele #metoo-bølgen, men også på grund af kvaliteten af kunstværket.

De borgere, som TV2 ØSTJYLLAND mødte i Kongelunden tirsdag, giver da også skulpturen en blandet modtagelse:

- Den kan jeg ikke li'. Jeg synes, den er grim, lyder det blandt andet fra Vibeke Christensen.

En anden borger er dog mere positiv.

- Jeg synes, det er helt fantastisk. Der er så mange ting, der kaldes kunst nu om dage. Så er det der jo også kunst. Og det er jo realisme, så det vil noget bortset fra, at proportionerne jo ikke er helt realistiske, siger Poul Erik Hansen.