Skulle kun bruge 31 donationer - fik over 500

Men tiggergangen har givet pote.

- Vi har fået over 500 donationer, selvom vi kun skulle bruge 31. Det er helt fantastisk, at der er så mange, der gerne vil hjælpe. Jeg bliver helt ydmyg og varm om hjertet, siger direktør Thomas Bloch Ravn til TV2 ØSTJYLLAND.



Manglede kun 31

Som almenvelgørende institution kan museet nemlig slippe for at betale arveafgift, hvis det modtager i alt 100 donationer af mindst 200 kroner.

Museet manglede i sidste uge 31 donationer for at få lov til at slippe af arveafgiften.

- Jeg var ikke så glad for at skulle skrive sådan noget, men folk var rigtig søde, og mange skrev, at det ikke var noget at være flov over. Og det er vildt vigtigt for os, at man også fremover kan testamentere var til Den Gamle By uden arveafgift, fordi vi gennem årerne har fået doneret adskillige millioner kroner i arv, siger direktør Thomas Bloch Ravn.