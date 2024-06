Skulle have været i Østjylland - endte på operationsbordet

Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, har - midt i EU-valgkampen - været på hospitalet for at få fjernet blindtarmen, skriver Ritzau.

På Facebook beretter Støjberg om, at hun vågnede op natten til torsdag med kraftige mavesmerter.

- Så i stedet for at bruge dagen i går på at dele pjecer ud i Randers, Silkeborg og Skive, som jeg havde planlagt, så brugte jeg dagen på en akut operation på sygehuset i Aalborg, skriver hun.

Operationen er gået godt, og Støjberg forventer at blive udskrevet senere fredag.

Ifølge Danmarksdemokraternes presseteam er lørdagsplanerne fortsat intakte, hvilket betyder, at Støjberg vil være at finde som gæstebartender på Heidi's Bier Bar i Aarhus sammen med Mona Juul (K) og Alex Vanopslagh (LA).