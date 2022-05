Skulle have stået klar til sommer: Nu er ny skole udskudt i flere år

- Den store hurdle i det her er, at folk er begyndt at flytte til den nye by herude, så det er en logistisk udfordring, hvad vi gør de kommende år, siger Jens Mathiasen, der blandt andet lufter, at barakker kan blive en løsning de kommende år.

- Kan vi få plads til barakker, er det ganske fint, for det plejer at være okay forhold, men vi skal bare finde ud af, hvor pokker vi kan placere dem, siger skolelederen og bemærker, at det ikke kun handler om klasselokaler, men også om faciliteter til personalet, ligesom der også skal være udearealer til eleverne.