Skulle have ringet efter hjælp: Person slukker selv brand og ender på skadestuen

Personen, der slukkede branden, er kørt med ambulance på skadestuen efter at have indåndet den giftige røg. Brandvæsenet er onsdag kl. 18.30 fortsat i gang med at tømme bygningen for røg.

- Det sker jævnligt, at folk selv forsøger at slukke en brand. Det er en naturlig reaktion. Derfor er der også mange småbrande, vi aldrig hører om. Men i dette tilfælde har der været for meget røg, og det har været farligt for personen selv at slukke branden, siger operationschefen.