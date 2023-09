Skuffede naboer savner ambitioner

- Umiddelbart kunne man godt have lidt mere iderigdom end bare at bygge boliger. Der er så mange boliger planlagt herude i forvejen, så jeg synes godt, der kunne være noget andet, der kunne skabe noget mere aktivitet i området. Noget, der kunne trække folk til, siger Helle Hansen.

- Jeg vil gerne have, at det afspejler den kulturelle mangfoldighed, vi er. Så det skal både være hr. og fru Danmark og nogle af dem, som måske ikke er det helt så meget, men som er kommet til og gerne vil være hr. og fru Danmark, mener Karen Søndergaard, der er formand for grundejerforeningen Hejrebakken.

- Vi mener dog, at Gellerup og området, hvor centret ligger på, er et utroligt attraktivt område, hvor mange folk ønsker at flytte til.

Han anerkender, at der er megen snak om, at der er for mange boliger i Aarhus.

- Det er jo en blanding af boliger og kommercielt område, hvor der også bliver mulighed for specialbutikker og dagligvarerbutikker, men også for kultur- og fritidsmuligheder og måske noget helt tredje, siger Jens Skinnebach, afdelingschef i A. Enggaard.

A. Enggaard ønsker at omdanne City Vest til et bydelscenter med et solidt kundegrundlag, specialbutikker og dagligvarebutikker.

Plads til alle

Inden det hele kan blive til noget, skal Aarhus Kommune med på planen, og forude venter høringer, borgerinddragelse og politisk behandling.

Blandt byrådsmedlemmerne i Aarhus er der dog positive reaktioner at hente.

- Det handler om at få kvalitet i boligmassen og få en bydel, som kan udvikle sig, så vi kan få forskellige typer af folk. Vi vil gerne have en by, hvor der er plads til alle, hvor de ikke bor isoleret, siger teknik- og miljørådmand Nicolaj Bang (K).

Derfor kan større greb som dette kræve, at man både river ned og bygger op, lyder det fra rådmanden.

- Med den her nye palet af boliger kan vi give området noget hele andet. Vi kan give et rigere udbud af boliger, som så kan være med til at sætte en ny kurs for området med en bredere demografi, siger Metin Lindved Aydin (R), medlem af teknisk udvalg.



Uambitiøst

Det er dog ikke godt nok ifølge naboerne.



- Aarhus Kommune bør vel have nogle større ambitioner end bare at bygge nogle boliger, siger Helle Hansen.

For bare få uger siden havde Føtex i centret sin sidste åbningsdag, og det har ifølge mange været tæt på at være dråben for centret, hvor butikker er lukket på stribe de seneste år.

Aarhus Kommune planlægger at holde flere borgermøder om projektet, og efter planen skal det første afholdes den 12. oktober.