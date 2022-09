Skuddene fløj i trafikeret kryds: 24-årig tiltalt for drabsforsøg

Trafikken var tæt i krydset mellem Silkeborgvej og Vestre Ringgade i Aarhus, da der en eftermiddag i april sidste år fra en sort scooter med to sortklædte mænd pludselig blev affyret flere skud.

Nu er en 24-årig mand tiltalt for blandt andet drabsforsøg ved at have deltaget i skyderiet. Den anden mand er det ikke lykkedes politiet at identificere, fremgår det af anklageskriftet.

Målene for de mindst seks skud, der blev affyret, var ifølge anklagemyndigheden to mænd. Hverken de eller andre blev ramt, men en tilfældig VW Touran blev ramt i bilens skærmkasse over det venstre baghjul.

Det voldsomme skyderi fandt sted omkring klokken 16.25 den 14. april 2021. I et forsøg på at ramme deres ofre, skød gerningsmændene hen over fire kørebaner i det stærkt trafikerede kryds, lyder det i anklageskriftet.

Led i bandekonflikt

Skyderiet var ifølge tiltalen et led i en konflikt mellem Brabrandgruppen på den ene side og bandegrupperingerne Rosenhøjgruppen og Trillegårdsgruppen på den anden.

Det fremgår ikke, hvilken gruppe den tiltalte menes at tilhøre.

Står det til anklagemyndigheden skal den 24-årige sendes mange år bag tremmer, hvis han kendes skyldig.

Han er som nævnt tiltalt for drabsforsøg, der som udgangspunkt giver seks års fængsel.

Desuden er han tiltalt for at bringe andres liv eller førlighed i fare samt for at have været i besiddelse af og brugt et skydevåben på et offentligt sted.

Vil have brandeparagraf i brug

Ved en eventuel strafudmåling vil anklagemyndigheden have den særlige bandeparagraf i brug. Den gør det muligt at hæve straffen indtil det dobbelte for en stribe forbrydelser, hvis de er begået som led i en bandekonflikt.