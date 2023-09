Skud affyret i boligkvarter: 28-årig kørt væk af politiet

Østjyllands Politi blev mandag klokken 22.37 kaldt ud til Gudrunsvej i det vestlige Aarhus, hvor der var meldinger om skyderi.

Til Århus Stiftstidende fortæller vagtchef Chris Mose tirsdag morgen, at man har anholdt en 28-årig mand for at klarlægge hans rolle i aftenens mulige skyderi, men han er ikke sigtet for noget. Politiet blev opmærksom på ham, fordi han stak af ved dets ankomst.

Der er fundet afskudte patronhylstre, men der er ingen meldinger om tilskadekomne.

TV2 Østjylland forsøger at få en kommentar fra politiet.