Skrald hober sig op på gaden: - Vi mangler information

- Vi har ikke fået nogen information. Den nye affaldssortering på Trøjborg skaber forvirring for nogle af dem, som bor der. Derudover har den ellers så æstetiske aarhusianske bydel været præget af skrald midt på gaden som følge af det nye system. - Pludselig var de nye skraldespande her bare. Vi har ikke fået noget information. Der hvor jeg bor, står der nu mange skraldeposer udenfor, siger Ellen Marie Lysø, som har boet på Trøjborg i 13 år. Hun er ikke alene om at være ramt af manglende information eller problematikken med skrald på gaden. I en Facebookgruppe om livet på Trøjborg blev der i fredags delt billeder af skrald på gaden, alt imens det fremgik, at mange var frustrerede over situationen. Hos Kredsløb, som har ansvaret for affaldet på blandt andet Trøjborg, maner man til besindighed. - Der er formentlig tale om en indkørselsfase, hvor folk lige skal vænne sig til den nye form for sortering. Vi har været på Trøjborg i weekenden og mandag, og det ser meget bedre ud nu, siger Signe Hollensen, som er marketingschef ved Kredsløb. Manglende information Byrådsmedlem Christian Baller (K), som også bor på Trøjborg, har heller ikke fået nogen information om den nye form for affaldssortering, men han mener dog, at det ikke udelukkende behøver at være Kredsløbs fejl. - Der kan være gået noget galt med buddene, som skulle bringe informationerne ud. Men faktum er, at der er mange, der ikke har fået noget at vide, siger Christian Baller. Hos Kredsløb er man nu opmærksom på problemet og mener også, at det kan skyldes besværligheder under omdelingen. - Vi er blevet klar over, at det ikke er alle steder, buddene har kunnet komme ind i opgangene, og så har man naturligvis ikke modtaget noget information herom. Det arbejder vi på at rette op på, så alle får information, siger Signe Hollensen. Kredsløb opfordrer folk til at kigge i deres postkasse, for at se om man har modtaget en grøn kuvert med information. Har man ikke modtaget noget, kan man blandt andet hente information på den lokale genbrugsstation.

Ellen Marie Lysø har en kolonihave, hvor hun i øjeblikket komposterer sit madaffald.

Affald på gaden Ifølge Christian Baller er det den nye fordeling af restaffald og madaffald, som skaber ophobningen af skrald på gaden. - Med den nye affaldssortering tyder noget på, at der for lidt plads til restaffald, hvilket betyder, at folk stiller deres skrald på gaden. En anden forklaring kan selvfølgelig også være, at folk er dårlige til at sortere, men det tror jeg nu ikke, siger byrådsmedlemmet. Han har taget problematikken med videre til byrådet. Hos Kredsløb peger de på, at alle skal vænne sig til at sortere på en ny måde. De forklarer, at ved den gamle affaldssortering var der kapacitet i systemet til 90 liter restaffald pr husstand om ugen. - Fordi vi nu hver især skal sortere den bløde plast, mad- og drikkekartoner og madaffald ud af restaffaldet, er kapaciteten skruet ned til 65 liter pr husstand pr uge. Det kræver selvfølgelig lidt tilvænning at ændre sorteringsvaner, og derfor vil der være en indkøringsperiode, hvor vi justerer kapaciteten med ekstra tømninger, siger Signe Hollensen.

Foruden dette er der også mulighed for at tage andre midler i brug. - Hvis der er akutte problemer med skrald på gaden, har vi også mulighed for at sætte midlertidige beholdere op, siger Signe Hollensen, og tilføjer, at Kredsløb dagligt kører rundt i området for at tjekke, om alt er, som det skal være.

quote Der må være et eller andet, der er skævt, for det er ikke nyt, at vi skal sortere vores affald Christian Baller (K)

Hvad med resten af byen?

Trøjborg er det første sted i Aarhus, som er underlagt den nye affaldssortering, og planen er, at resten af Aarhus skal have samme system, som løbende udrulles.

Men når der er et problem med skrald på gaden på Trøjborg, kan man så ikke frygte, at det samme sker, når det rulles ud i resten af Aarhus? - Vi bliver vi hele tiden klogere på, hvordan vi kan justere, så det opleves mere og mere smidigt. På vores hjemmeside har kunderne også mulighed for at dele tips, hvor de kan skrive, hvis de oplever uregelmæssig drift, siger marketingschefen fra Kredsløb. Kredsløb holder desuden løbende øje og justerer på kapaciteten af containerne, hvis skrald hober sig op. Christian Baller mener dog, at der godt kan opstå problemer, når resten af byen får ny affaldssortering. - Hvorfor skulle problemet på Trøjborg være mindre end i resten af byen? Det har været et problem lige fra dag et. Der må være et eller andet, der er skævt, for det er ikke nyt, at vi skal sortere vores affald, siger Christian Baller.

I sidste uge var det især restaffald, som var at finde på gaden på Trøjborg.