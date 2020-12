Skovgårdsparken er strøget af ghettolisten: Barek risikerer stadig at miste sin bolig

Flere aarhusianere vil altså miste deres bolig, og en af dem er Barek Zay Parviz, som til dagligt får SU som studerende og nyder at bo i Skovgårdsparken.

- Jeg synes personligt, at det er meget stressende, at man ikke ved, hvornår de har tænkt sig at rive det ned. Det er billige boliger især for studerende som mig, og hvis jeg skal lede efter en bolig i Aarhus C, bliver det ret dyrt, siger Barek Zay Parviz.