Skovfitness og samvær skal styrke de ældre i hverdagen

VIDEO: Hver mandag mødes seniorerne for at træne i halvanden time.

- I regn og slud skal seniorerne ud.

Sådan lyder det fra de mænd og kvinder, der hver mandag mødes til skovfitness ved Brabrand Sø.

Året rundt tropper 34 seniorer op i træningstøj klokken ni mandag morgen. Her træner de i halvanden time, hvorefter der drikkes kaffe.

- Der er en meget god stemning på hele holdet. Der er slet ikke noget mandag morgen over det, siger Bodil Billeskov Bøving, der med sine 77 år er holdets ældste deltager.

- Det er en dejlig måde at starte ugen på. Jeg er ikke så meget for det indendørs. Jeg vil hellere dyrke noget udendørs, siger 68-årige Hans Grundsøe fra Viby.

Ifølge Bodil Billeskov Bøving gavner den friske luft og den smukke natur humøret.

Gavnlig effekt

I tre år har den nuværende træner Philip Thomsen været tilknyttet holdet.

Og for ham er det først og fremmest vigtigt at give deltagerne en god oplevelse og styrke dem i hverdagen.

- De skal kunne modstå de fysiske ting, der sker i hverdagen. Det kan være alt lige fra at handle ind til at gå op og ned ad trappe. Så det er styrke omkring knæ og hofter – og så skal de blive bedre til den generelle corestyrke.

Derfor varierer og tilpasses træningens øvelser den enkelte deltager, så alle kan være med, uanset om man er i topform eller ej.

Her bliver både træer og skovbund brugt. Og det kan mærkes helt ned i de enkelte muskler.

- Efter jeg er begyndt til skovfitness, kan jeg tydeligt mærke, at der er en masse muskler, jeg får fat i ved at blive pisket rundt her, siger 71-årige Lis Bedsted Gade fra Tilst.

Deltagerne bruger skovbunden i al slags vejr.

Plads til endnu flere

Er man tilmeldt et hold I et almindelig fitnesscenter, er der ofte en begrænset kapacitet af deltagere.

Men til skovfitness er der på trods af popularitet plads til endnu flere.

- Der kan være en masse i skoven, så det er bare med til at stille op, siger Bodil Billeskov Bøving.

Hvis du er kunne tænke dig at blive en del af holdet, kan du kontakte ‘Motion og bevægelse for seniorer i Stavtrup’, der er en del af Aarhus Kommunes projekt 'Ud af Røret'.

Selv i snevejr tropper deltagerne op. Foto: Privat