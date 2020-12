Skolestart er udskudt for de ældste folkeskoleelever

- Det er et kig ind i, hvor er smittetrykket højest, og hvem kan holde til mindre fysisk fælleskab. Det er både et sundhedselement i det, men særligt også et socialt element, vi ved, hvad det betyder for eleverne, når de ikke har et fysisk fællesskab, derfor har vi tænkt meget over, hvilke klassetrin vi valgte, siger Thomas Medom.