Skoler advarer efter brand: Kan falde sammen uden varsel

I weekenden nedbrændte den 150 år gamle Elstedgaard i Lystrup. Tilbage står en ustabil brandtomt på grunden, der ligger mellem de to skoler, Elsted Skole og Lystrup Skole.

Det har børn i området fundet interessant, og nu advarer begge skoler forældre om, at børn under ingen omstændigheder må lege eller befinde sig i nærheden af den nedbrændte bygning.

'Bygningen er nu helt ustabil, og der er risiko for at dele af bygningen falder sammen uden varsel. Det er derfor meget farligt at færdes der,' skriver skolerne i en AULA-besked, som TV2 Østjylland har set.

Så børn ved brandtomt

Skoleleder Katja Uth fra Lystrup Skole fortæller, at skolen er blevet kontaktet af Nøglen Elstedhøj, der er et boligsocialt tilbud i området.