Skolen skal ikke rykkes, men er alligevel udskudt

Mærkelig rækkefølge

Men med en helt ny bydel bør infrastrukturen være noget af det første, der er på plads.

Det mener i hvert fald Anders Thomsen, der er far til to børn på seks og otte år, der ellers var klar til at rykke ind på den nye skole.

- Det er mærkelig, at man kan bygge så stor en bydel uden at have styr på trafiksituationen, siger Anders Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.



Han bor på Elstedvej, som også er udsat for meget trafik, men ikke gearet til det.



- Min bekymring er, at trafiksituationen jo ikke bliver bedre af, at skolen udskydes, siger han.

Han havde glædet sig til at kunne sende begge sine børn i den kommende, nærliggende Nye Skole efter sommerferien.

Lige nu går hans datter på Elev Skole, men den går kun til femte klasse, hvorefter man skal på den nærliggende Hårup Skole. Hans seksårige søn starter i skole efter sommerferien.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at vi skal til at bøvle med det her nu, siger Anders Thomsen.

- Mange familier er jo også flyttet hertil på en præmis om, at der kommer en ny skole, og at det hele er lækkert. Jeg er ikke imponeret over kommunen, konstaterer Anders Thomsen.

Pavilloner og midlertidige lokaler

Aarhus Kommune forventer at få helhedsplanen behandlet i byrådet i august eller september måned afhængig af byråds øvrige dagsorden. Helhedsplanen indstilles til endelig vedtagelse derefter, oplyser specialkonsulent Martha Allermann Kruse.