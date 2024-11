Slut med kedelige rugbrødsmadder: Skolemad giver fyldte maver og fællesskab

- Det giver alle børn mulighed for et godt måltid mad midt på dagen. Det bør udbredes til resten af landet, lyder det fra skolelederen.

Det kan de to elever fra 7. klasse nikke genkendende til - selvom det delte måltid er blevet en selvfølge for dem.

- Det er først og fremmest dette fællesskab ved, at alle spiser det samme. Og samtidig er vi sikre på, at alle børn får et godt, sundt og nærende måltid mad midt på dagen, siger Peder Jensen Pedersen, skoleleder på Frederiksbjerg Skole.

Glæden kommer efter, at der på næste års finanslov afsat adskillige millioner til en forsøgsordning med skolemad til særligt udvalgte skoler, noget som SF og De Radikale har kæmpet for at få med.

For 21 kroner om dagen kan eleverne på en abonnementsordning købe varm mad i skolens kantine, som derefter indtages sammen med klassekammeraterne.

- Det er nok for det meste risretter eller noget med pasta, altså meget forskelligt, men alligevel også lidt det samme. Samtidig er det dejligt, at man ikke derhjemme skal tænke på, hvad morgensdagens madpakke skal indeholde, siger Vigga Juhl Thallaug.

- Det er ret fedt, at man ikke skal tænke på madpakke. Og også, at man får noget forskelligt mad. Selvom det ikke altid er noget, man er vild med, er det for det meste godt, siger Vera Fangel Alstrup.

Ro på hjemmefronten

På Frederiksbjerg Skole er madordningen selvbetalt, og her er over 70 procent af eleverne med i ordningen. Med forsøgsordningen er det ikke alle landets skoleelever, som kan se frem til gratis skolemad. Men både folkeskoler og friskoler vil kunne søge om at blive omfattet af ordningen.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, håber, at forsøgsordningen med skolemad vil give mere ro hos de travle børnefamilier.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det giver børnefamilier langt mere ro i dagligdagen ved at vide, at deres børn rent faktisk kan få et måltid.

Det har skoleleder Peder Jensen Pedersen da også allerede bemærket hos forældrene på skolen i Aarhus.

- Det frigiver tid til forældrene, og så kan de i stedet få kvalitetstid med deres børn. De slipper både for indkøb og madrester.

For Peder Jensen Pedersen er det fælles og delte måltid noget, der understøtter velfærdssamfundet.

- Det styrker fællesskabet. Og jeg er sikker på, det er den bedste og billigste måde at bespise vores børn på. Og derfor er det en god investering for os alle sammen.