Skolelærer laver hyldestsang: - Vingegaard er genial!

- Idéen til sangen opstod ret spontant, da vi under en musiktur på Tunø så Tour de France på storskærm, og mærkede denne her stemning, der opstår, når man sidder sammen med 30-40 mennesker, der alle deler samme passion, siger han.

For sanger og skolelærer Jan Kolling, der især er kendt for hittet 'Volvo B18 - 210' med bandet Roger and Over, har fulgt med i Touren siden 1970'erne og har selv implementeret cykling i undervisningen på Kragelundskolen i Højbjerg.

- Vingegaard er jo gået hen og blevet en stjerne. Og så er han jo tilmed ret lokal, da han har cyklet i Odder Cykelklub, siger Jan Kolling og fortsætter: