Skoleelever dyster i Lego-robotter

- Det er en bus med cykler inden i. Det er en skolebus - i stedet for at alle cykler i skole, så gør man det i én bus, og så laver den strøm, når man cykler i den, fortæller Emil Juul Christensen og tilføjer:

- Vi fik bare en hel masse idéer, og så prøvede vi at blande det sammen, og så kom vi frem til den her bus, siger han.

I fik en femteplads - er I skuffede?

- Ikke rigtigt, men jeg tror godt, vi kunne have gjort det lidt bedre.

First Lego League

First Lego League er et internationalt forsknings- og udviklingsprogram, der har et mål om, at børn fra 10-16 år oplever, at det er sjovt, nemt og værdifuldt at arbejde med teknologi og videnskab, oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Det er studerende fra VIA University College samt frivillige fra erhvervslivet og uddannelsesorganisationer, som er med til at arrangere dagen.

Dommerpanelet består af medarbejdere fra forskellige virksomheder i Aarhus – heriblandt Vestas og Systematic.