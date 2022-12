Skolebørn giver julegaver til 750 trængte familier

Arrangementet er en gammel tradition, og fører ifølge lærer på Kragelundskolen Jan Kolling meget andet med sig.

For selvom julen handler om gaver, så handler den også om at give og hjælpe andre.

- Det giver mange gode snakke omkring dét, at man ikke altid skal have noget, men også glæden ved at give. Der er mange børn, der giver udtryk for, at de synes, det er sjovt at give de her gaver, siger Jan Kolling til TV2 ØSTJYLLAND.