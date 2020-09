Skolebørn bliver kyllingeforældre: - Det har været svært at undervise i dag

"Æggene klækker!"

Tirsdag var ikke en helt normal dag i 3.a på Skødstrup Skole. Klassen er nemlig sammen med parallelklassen blevet kyllingeforældre til omkring 20 små kyllinger.

- Det har været lidt svært at undervise i dag, fordi der hele tiden har været æg, som klækkede, så børnene er gået frem og tilbage til æggene ved rugemaskinen, for at løfte kyllingerne hen under varmelampen, når de kom ud. Det var ikke lige det, jeg havde regnet med, at vi skulle bruge dagen på imorges, lyder det smågrinende fra klassens dansklærer Mikkel Gaarde til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle kyllinger har fået navne, som eleverne selv har valgt - en af dem har fået navnet Cutiepie. Foto: Skødstrup Skole.

En del af et tværfagligt projekt

Helt uventet var det dog alligevel ikke for klassens dansklærer.

I et hjørne af klasselokalet har der nemlig de sidste 21 dage stået en rugemaskine, hvor æggene har ligget i.

- Det er en del af et tværfaglig projekt i dansk, matematik og natur/teknik, hvor børnene skal lære om kyllinger og bagefter skrive en fagbog om kyllinger, så vi vidste også godt, at de ville komme i løbet af det her døgn, for det tager normalt 21 dage for befrugtede æg at klække, fortæller Mikkel Gaarde.

Projektet afbrudt af COVID-19

Projektet har dog ikke været uden komplikationer. I første omgang var det nemlig meningen, at eleverne allerede skulle have været kyllingeforældre i marts, men dengang satte coronakrisen en stopper for projektet.

- Tre dage før, at æggene skulle klække, blev eleverne sendt hjem, siger Mikkel Gaarde og fortsætter:

- Det eneste, vi kunne gøre, var derfor at sende videoer af kyllingerne som en del af hjemmeskolingen, men det var bare ikke helt det samme, så derfor har vi gentaget det hele nu.

I løbet af det tværfaglige projekt har børnene både lært om kyllinger, lavet forsøg med æg, undersøgt æggene og skrevet fagbøger i grupper. Foto: Skødstrup Skole.

Forløbet har været en succes

Og ifølge Mikkel Gaarde lader det til, at det har været den rigtige beslutning. Den alternative måde at undervise i fagene på har nemlig været en succes.

- Eleverne har været meget optaget af projeket, og de har allerede knyttet sig meget til kyllingerne, siger Mikkel Gaarde.

Klassens dansklærer fortæller, at eleverne har været meget engageret i projektet. Foto: Skødstrup Skole.

De har blandt andet allerede fået navne, og så var det heller ikke en helt nem proces, da kyllingerne skulle deles med parallelklassen, som også er med i det tværfaglige projekt.

- Jeg kan ikke huske, hvad de allesammen hedder, men en af dem har fået navnet Cutiepie. Det er meget sjovt. De har måtte vælge, som de vil, siger Mikkel Gaarde.

Kan få kyllingerne med hjem

Det næste stykke tid skal kyllingerne forblive i klasselokalet på Skødstrup Skole, men når de bliver større skal de videre til nye hjem.

Det betyder dog ikke, at eleverne nødvendigvis skal sige helt farvel til de små skabninger.

- Jeg har selv høns i forvejen, så nogle af dem kan komme hjem i hønsegården til mig, men derudover har vi også skrevet ud til forældrene, at de kan overtage de sidste, hvis de vil, siger Mikkel Gaarde.