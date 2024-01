Skole skal bygges om for 62 millioner kroner

Tilst Skole i Aarhus skal bygges om for knap 62 millioner kroner.

Ombygningen gælder både skolen og klubtilbudet på stedet, og bevillingen af pengene sikrer tredje og sidste etape af en helhedsplan, der skal styrke skole- og fritidsmiljøet i Tilst og gøre det til et levende og attraktivt centrum for lokalområdets børn, unge og voksne, oplyser Børn & Unge under Aarhus Kommune.

Ambitionen er, at ombygningen af Tilst Skole og klubtilbud skal bidrage til en positiv udvikling af Tilst som en sammenhængende og tryg bydel. Det samme gælder for en ny afdeling af Tilst dagtilbud, som allerede er bygget tæt på skolen.