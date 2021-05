Skole kan måske genåbne om få dage: Lederen tvivler dog på, det er en god ide

Skolelederen er ikke skråsikker på, at de bør åbne onsdag

Trods smitten på skolen oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, at Sødalsskolen, som den eneste, muligvis allerede kan åbne igen onsdag, når kommunen har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Karen Henriette Jessen er dog ikke skråsikker på, at det er en god ide.



Synes du, at I burde kunne få lov at åbne på onsdag?

- Hvis du havde spurgt mig for en uge siden, så havde jeg sagt ja, men nu kan jeg se, at tallene er så høje, at vi ikke kun lige er tippet over grænsen, så det gør, at jeg er mindre stråsikker i at sige, at selvfølgelig skal vi være åbne, siger hun.