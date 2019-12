Skøjtebanen er åbnet: - En god ting at starte december med

Solen stod højt, og duften af kakao spredte sig fra en lille bod, da skøjtebanen i det centrale Aarhus søndag kl. 13 havde sin officielle åbning.

Det var kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R), som klippede snoren og bød de mange spændte skøjtende velkommen.

- Skøjtebanen er for mange blevet en hyggelig jule- og vintertradition. En tur på skøjtebanen er god motion tilsat godt humør. Det er en fornøjelse at se, hvordan skøjtebanen år efter år samler mennesker om samvær og motion, siger han.

Skøjtebanen er åbnet, og der var mange, som luftede den indre skøjteprins eller -prinsesse.

Efterspurgt kakao

Den første time var der gratis lån af skøjter, og de første 50 fik gratis kakao. Og netop kakaoen var noget Agnes von Qualen, som var afsted med sin far satte pris på.

- Vi var hernede første gang sidste år for at prøve det, og siden har Agnes selv efterspurgt, hvornår vi skulle skøjte igen. Og så var der gratis kakao, fortæller Mads von Qualen, der er far til Agnes.

Liv på ni år er glad for at stå på skøjter.

Starten på julen

Den kunstige skøjtebane, som ligger foran Musikhuset i det centrale Aarhus, er gået hen og blevet noget af en attraktion. Sidste år tog mere en 76.000 skøjteglade børn og voksne en tur på isen.

For niårige Liv Lou Ahlgren er åbningen af skøjtebanen blevet ensbetydende med julemånedens begyndelse.

- Det er meget hyggeligt at skøjte, og så får man også julen i gang, fortæller hun.

Kuldeproblemerne klæder hun sig ud af.

- Jeg har taget meget tøj på, og så går det fint nok, smiler hun.

Bliver det alligevel for koldt, så kan Liv og de øvrige skøjtende, som noget nyt varme sig i den nye opvarmede opholdsvogn, kommunen har placeret ved siden af skøjtebanen. Her kan man få varmen, tage et hvil og spise sin medbragte mad.