Skejby er bedst til kræftbehandling

Aarhus Universitetshospital, UH, er i dag, fredag, blevet kåret til landets bedste til kræftbehandling.

Dagens Medicin har kåret de bedste hospitaler inden for de hyppigste kræftformer, og AUH tager tre førstepladser for henholdsvis prostatakræft, lungekræft og hjernekræft.

- Kåringen er et kæmpe skulderklap og en stor anerkendelse til de mange afdelinger og medarbejdere på hospitalet, som hver dag er med til at gøre en afgørende forskel for vores kræftpatienter.

- Vi vinder for vores enormt høje faglighed kombineret med vores suveræne evne til at skabe resultater gennem samarbejde, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen i en pressemeddelelse.