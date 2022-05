Skattekontrol dukkede op - så stak ansatte af

Preben Buchholtz oplyser, at styrelsen i 14 af virksomhederne blandt andet mødte medarbejdere, som var på offentlige ydelser, mens de tilsyneladende samtidig arbejdede.



- Andre fortalte, at de havde første arbejdsdag, siger Preben Buchholtz.

De 14 virksomheder, som ikke umiddelbart havde styr på registreringen af deres medarbejdere, bliver nu pålagt at føre en digital logbog over de medarbejdere, som til enhver tid er på arbejde, fremgår det.

Ingen kunne betjene kasseapparatet

Samtidig tydede det i 21 virksomheder på, at de ikke havde alt for godt styr på at registrere salget. I to virksomheder var der eksempelvis ingen, der kunne betjene kasseapparatet.

- Vi fik under besøget i en virksomhed udleveret bilag, der viste en omsætning på 800.000 kroner, der ikke var betalt moms af. Vi skal nu hjem og gennemgå bilagene og se, om de også har ret til at trække noget fra, inden de får en regning på den manglende moms, forklarer Preben Buchholtz.

De 21 steder bliver nu pålagt digitalt at registrere deres salg – altså at benytte et digitalt kasseapparat, som registrerer salget, så myndighederne kan følge med.