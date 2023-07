Skarp hundesnude finder narko i kinderæg i underbukser

Aarhus Arrest havde mandag eftermiddag besøg af en narkohund, og med sin skarpe hundenæse nåede den under sit besøg at markere på to mænd, som havde taget lidt mere med ind, end de måtte.

En 24-årig mand, som skulle på besøg i arresten, blev 17.09 sigtet for besiddelse af narko, da hunden markerede på ham og man i mandens underbukser fandt en mængde hash pakket ind i skallen fra et kinderæg og forsøgt indsmuglet.

18.33 blev en 25-årig mand, i forbindelse med at han skulle indsættes, sigtet for besiddelse af narko, da fængselsbetjentene ligeledes gemt bag mandens nedre dele fandt flere poser med kokain.