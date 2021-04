Skal vi have bilfrie søndage i Aarhus? Her er politkernes reaktioner

- Det er et positivt udspil fra Regeringen, og vi vil helt sikkert bakke op om, at vi i Aarhus kommer til at benytte os af mulighederne. En bilfri søndag for eksempel en gang hver måned, kan skabe et anderledes byliv og nye oplevelser i det centrale Aarhus til gavn for beboere og besøgende. Så det vil være en stor gevinst - også for miljø og klima, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Men for Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, er det ikke enten eller.