Skal kommunen betale for en sexfestival?

En sexfestival med fokus på seksuel sundhed for 1,5 millioner kroner betalt af kommunekassen. Hvis det står til politisk ordfører for Venstre i Aarhus Kommune, Mathilde Hjort Bressum, skal der afsættes penge til en sexfestival til den kommende budgetforhandling. - Når vi taler om, at der er flere unge i dag, der har det værre og værre, så er det også seksuel sundhed, vi i høj grad skal fokusere på. Det er et område, som i stor grad er blevet underprioriteret de sidste mange år, siger politisk ordfører for Venstre, Mathilde Hjort Bressum til TV2 Østjylland.

Mathilde Hjort Bressum (V) håber på at få flertal for en sexfestival med fokus på seksuel sundhed.

Partiet ønsker, at arrangementet skal foregå i forbindelse med eksempelvis Aarhus Festuge eller Northside Festival.

- Vi aspirer mod, at det skal være Danmarks samlingssted, hvor man kan tale seksuel sundhed i et nutidigt fokus, siger Mathilde Hjort Bressum.

Sex og Samfund bakker op Sexfestival-forslaget er noget, der vækker begejstring hos organisationen Sex og Samfund. - Jeg håber, en sådan festival kan give nogle rigtig gode samtaler og en udvikling henimod, at samtykke bliver noget, som er fastforankret i vores samfund, siger Majbrit Berlau, der er generaldirektør i Sex og Samfund. Hun håber også, en sexfestival ville kunne bruges til at sætte fokus på kønssygdomme. - Jeg håber også, vi kan få sat fokus på den udvikling, at vi bliver ved med at have meget høje klamydia-tal hvert år, siger hun til TV2 Østjylland.

quote Den slags var der ikke, da jeg var ung. Men det savnede man måske lidt, så det er sikkert et udmærket forslag. Richard Aagaard, pensionist

Hvad siger aarhusianerne? Venstres forslag om at afsætte penge til en sexfestival kommer på et tidspunkt, hvor velfærdsydelserne i kommunerne - også i Aarhus - er under pres. Flere foreninger og organisationer frygter, at der igen bliver færre penge til både børnene og de ældre. Så hvad siger aarhusianerne egentlig til at bruge 1,5 millioner skattekroner på en sexfestival? Det har TV2 Østjylland spurgt folk om på gaden. Anna Møller, der er medicinstuderende og bor i Aarhus, synes godt om forslaget. - Det lyder rigtig godt. Det er et emne, som er vigtigt at få sat fokus på. Jeg tror ikke, der er så meget information og seksualundervisning ude på skolerne, siger hun.

Men også flere ældre, TV2 Østjylland har talt med, bakker op. - Jeg tror, oplysning på det område vil være godt. Især for unge mennesker - måske også ældre, siger John Jensen, der er pensionist og bor i Viby.

John Jensen synes, forslaget om en sexfestival er en god idé, men han understreger, at det er vigtigt, der er penge til ældreområdet og sundhed.

Richard Aagaard, der også er pensionist og bor i Tilst, tror, det kunne være godt for de unge med en sexfestival. - Den slags var der ikke, da jeg var ung. Men det savnede man måske lidt, så det er sikkert et udmærket forslag. Men kommunen fattes jo penge generelt, kan jeg forstå, siger Richard Aagaard.

Pensionist Richard Aagaard tror, det kunne være godt for de unge med en sexfestival.

Hvor skal pengene komme fra? Men selvom flere umiddelbart var positive over for forslaget, blev der også sat spørgsmålstegn ved finansieringen. - Det er et godt initiativ, men jeg synes også, det kommer an på, hvor man tager pengene fra, siger Christian Johansen, der er biologistuderende.

Christian Johansen synes, en sexfestival er en god idé - men det kommer an på, hvordan den bliver finansieret.

Byrådsmedlem i Aarhus Byråd Jakob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne mener ikke, det er det rette sted at bruge kommunens penge. - Jeg synes, det er pjattet at bruge skattekroner på at holde en festival med fokus på sex. Det er ikke en dagsorden, vi som kommune behøver at løfte og bruge så mange skattekroner på, siger Jakob Søgaard Clausen. Han mener, der er andre områder, der har mere brug for pengene. - Jeg synes, vi skal bruge pengene på ældreområdet, som i forvejen er presset på økonomien. Vi har også store udfordringer på det sociale område, og der er også brug for flere midler på børn og unge-området, for at få enderne til at hænge sammen, siger han. Se hele indslaget om aarhusianernes holdning til en eventuel sexfestival her: