Skærer tiltag midt over: Det er en stikkerlinje

'Stop styrelsens stikker-linje'.

Der bliver ikke lagt fingre imellem fra den nyligt tiltrådte rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Christian Budde (V). Reaktionen kommer, efter en ny kampagne har sat fokus på muligheden for at klage over ældreplejen via en linje til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Under overskriften "Tryg ældrepleje" gør servicen, der har eksisteret siden 2018, det muligt for borgere at indberette klager til et centralt sted og altså ikke direkte hos kommunen.

Og det, mener Christian Budde, er en rigtig dårlig ide.

- Det er en tofodstakling, der bliver sat ind på hele den positive fortælling, som statsministeren startede året med, siger rådmanden til TV2 ØSTJYLLAND med henvisning til Mette Frederiksens nytårstale.