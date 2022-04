Sjælden skorpion fundet i østjysk skov

Den hører til højt oppe i træerne, og den er ikke nem at se for det utrænede øje. Men ikke desto mindre er stellas mosskorpion blevet fundet ved Moesgård skov i Aarhus for første gang.

Det er Miljøstyrelsen, der har været en tur i skoven for at lede efter den sjældne art, og det er en glædelig nyhed, at den nu har fundet skorpionen lige netop her.

- Det er nok mest en stor nyhed for nørder, men det vækker altså også glæde blandt kontorchefer, når man ved, hvor svært det er at registrere de her arter, fortæller naturmedarbejder Jens Søgaard Hansen fra Miljøstyrelsen.