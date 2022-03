Sisses ting er i Kyiv - nu får hun hjælp

- I det her tilfælde vælger vi per kulance, som vi siger på forsikringssprog om ekstraordinær dækning, at lade hende være dækket af rejseforsikringen, fortæller Marie Grabow Westergaard, pressechef i Lærerstandens Brandforsikring.

Krig er lig med nul dækning

Lærerstandens Brandforsikring har ikke fået lignende henvendelser i forbindelse med krigen i Ukraine. Og det er der sandsynligvis en god grund til. Det er nemlig en særlig situation, Sisse Karlsson er havnet i.

"Grundlæggende kan man ikke være forsikret hos os, hvis man bosætter sig i udlandet. Vi har her at gøre med en særlig situation, hvor et medlem flytter til Ukraine på et turistvisum med fortsat folkeregisteradresse i Danmark, og derfor stadig er forsikret hos os, selvom hun så er flyttet derned med mange af sine ejendele," skriver skadechef Anne Mette Kirkegaard.

Generelt er der hos forsikringsselskaberne undtagelser for krig i dækningerne. Det er også tilfældet hos Lærerstandens Brandforsikring.

"Hvis der udbryder krig, så dækker din indboforsikring ikke for skader forsaget af krigen. Hvis man befinder sig i landet, når krigen bryder ud, er man dog dækket i den første måned efter en krig er udbrudt. Man vil herudover, såfremt man er på rejse, kunne blive hjulpet af en rejseforsikring," skriver Anne Mette Kirkegaard.

Glad for anerkendelse

Sisse Karlsson er glad for, at Lærerstandens Brandforsikring har valgt at dække den ekstraordinære situation.

- Der er to sider af det. Det er rart at opleve fleksibilitet fra selskabet, men deres valg gør også en forskel for mig. Motivationen for at kontakte dem i første omgang var, at jeg kunne mærke i maven, at det var en ekstraordinær og ubehagelig situation. Så da jeg begyndte at opgøre tingene, kunne jeg godt mærke, at det var en anerkendelse for mig. Det giver ro, og det er dét, der betyder mest, siger hun.