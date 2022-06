Simons datter tog ham med: Så begyndte han at stige i graderne

Det startede som en far-datter-ting for fem år siden, fordi hans datter interesserede sig for blandt andet manga og karate. Men der skulle ifølge Simon Hjorth Hansen også være et andet formål end bare at møde op.

- Jeg har det bedst med en deadline, for hvis man ikke har et mål, så har man ikke noget at gå efter. Ellers er det nemmere at give op, siger han.

Ikke uden udfordringer

Men det er var ikke uden udfordringer at få det sorte bælte.