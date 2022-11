Endelig var der en stemme i den anden ende af røret og efter en række spørgsmål, blev der sendt en patrulje afsted.



De ti minutter, hun ventede, føltes som en evighed. Det eneste, hun ville, var at gå i bad og vaske aftenen af sig, men det måtte hun ikke endnu. Sille måtte heller ikke gå på toilettet eller tage noget at drikke for at undgå at slette spor.

Da tre betjente, to mænd og en kvinde, kort efter trådte ind ad døren, blev det langt fra, som Sille forventede.

Den kvindelige betjent tog hende med ud på altanen, så hun blev beroliget og fik noget luft, mens de to mandlige betjente indsamlede spor i lejligheden. Sengetøj og puder skulle med.

Derefter blev Sille kørt ud på Aarhus Universitetshospital til en gynækologisk undersøgelse.

- Lægen, der udførte undersøgelsen, var rigtig rolig og god og sagde til mig inden: Jeg ved godt, at det ikke er sjovt, og det bliver ikke sjovt, for det kan godt komme til at gøre ondt, men vi gør det for dit eget bedste, fortæller Sille.



Til sidst blev hun kørt tilbage til stationen for at tale med en efterforsker, inden hun kunne tage hjem.

Og der tog hun et valg.