Sigtet i cigaretsag er tidligere dømt for spektakulært tyveri

Den ene af de seks sigtede i sagen om 85 millioner ulovlige cigaretter er tidligere dømt for et røveri i 2007 mod Danske Banks pengedepot i Brabrand. Toyotaen her brugte røverne som rambuk til at vælte hegnet rundt om depotet. Foto: Jesper Nørgaard Sørensen/Ritzau Scanpix