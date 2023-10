Sigtet for to drab på unge kvinder fortsat fængslet

Varetægtsfængslingen af en 24-årig mand, der er sigtet for på en endnu ukendt måde at have dræbt to kvinder, er mandag blevet forlænget med yderligere fire uger ved Retten i Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland.

Sigtelsen er fortsat den samme, som da han blev fremstillet i grundlovsforhør i starten af september.

Det er politiets teori, at drabene er sket ved forgiftning med piller eller stoffer.

Han blev anholdt i sin lejlighed på Gudrunsvej i Aarhus den 3. september, efter at en 18-årig kvinde blev fundet livløs på adressen.