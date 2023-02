Sigtet for hærværk - så bed hun betjenten

En 33-årig kvinde gjorde sig natten til lørdag klokken 03.50 uheldigt bemærket.

Hun havde en mindre uoverensstemmelse med en bilist i Fiskergade i Aarhus, og det resulterede i, at kvinden sparkede til bilistens bil. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Sparket gav en større bule i bilen, og derfor kontaktede bilisten politiet. Da patruljen kom til stedet, blev den 33-årige kvinde sigtet for hærværk. Det brød hun sig tilsyneladende ikke om. I hvert fald endte hendes adfærd i forbindelse med mødet med ordensmagten med, at hun blev anholdt.

Men der stoppede det ikke, for under anholdelsen bed kvinden en af betjentene i underarmen. Derfor er hun nu også sigtet for vold mod tjenestemand.