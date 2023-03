Sigtet for at blotte sig for tre teenagepiger

Østjyllands Politi har anholdt en mand, som er sigtet for at have blottet sig over for tre teenagepiger.

Det fremgår af døgnrapporten.

Manden dukkede pludselig frem fra et buskads på et stisystem ved Skjoldhøjvej i Tilst, hvor pigerne kom gående. Han hev sine bukser ned og onanerede.

Det skete klokken 12.50 onsdag. Pigerne anmeldte det, og en patrulje var hurtigt på stedet, hvor de fik et godt signalement af gerningsmanden. Under patruljering i området fik et par betjente fat i en 33-årig mand, der svarede til signalementet. Han blev derfor anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse.