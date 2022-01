Sigtede løsladt i drabssag fra Rådhusparken

Den 24-årige blev anholdt 22. december. De er begge fortsat sigtede.

- Vi har i samarbejde med anklagemyndigheden vurderet, at betingelserne for fortsat varetægtsfængsling af de to fængslede ikke længere er tilstede på nuværende tidspunkt. Begge er dog fortsat sigtet i sagen, forklarer politiinspektør Brian Voss Olsen.



Østjyllands Politi efterforsker fortsat sagen intensivt og hører gerne fra vidner, som måtte ligge inde med viden, fortæller politiinspektøren.