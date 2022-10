Sigtede for trøje-røveri skal blive bag tremmer

I det københavnske hooliganmiljø har der for nylig været en sag med en fredelig FCK-fan, der mistede sin trøje, efter en Brøndby-hooligan beordrede ham til at tage den af.

Den generelle forråelse i klubbernes fankredse har ført til, at Brøndby ikke må have udebanefans resten af året, og at sponsorer har talt om at trække sig fra sporten.