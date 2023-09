Signe delte opslag på Facebook - to dage efter rykkede politiet ud

En kvinde fra Åbyhøj delte onsdag aften sin oplevelse med en aggressiv hundeejer i en lokal Facebook-gruppe. Det satte gang i en to dage lang shitstorm mod manden, der kulminerede fredag morgen, da politiet rykkede ud til hans adresse og fjernede hunden. Den 23-årige mand er nu sigtet for vanrøgt af hunden, som efter at være tilset af en dyrlæge måtte aflives.

Kvinden ønsker ikke til at stille sig frem med navn af hensyn til sin sikkerhed, men nu fortæller hun her sin version af, hvad der er sket, siden hun delte sit opslag onsdag aften. TV2 Østjylland kender hendes identitet, men i denne artikel kalder vi hende Signe. - På et tidspunkt spotter jeg ham her. Han har en mærkelig adfærd, og jeg lægger mærke til, at hans hund ligger på græsplænen, siger hun.

Da Signe kommer tættere på, kan hun høre og se, at manden er meget aggressiv overfor sin hund. - Han råber og skriger af hunden, som er en lille hvalp. Han går hen til den og løfter den op med begge hænder om hovedet uden at støtte kroppen. Han går og svinger med den, og så kaster han med den og samler den op igen, siger Signe.

Hun fortæller, at hunden gav tydeligt udtryk for, at den ikke kunne lide det. Den skreg, og den havde svært ved at gå, fortæller Signe. Da manden har gjort det flere gange, går hun hen til en anden kvinde, der står og betragter manden. Kvinden tager kontakt til manden og beder ham om at være forsigtig med hvalpen. Men den 23-årige mand reagerer ifølge hende aggressivt overfor dem. - Han går hen mod os og siger meget vredt, at han tørrer røv med den, når jeg har tørret røv med jer, siger Signe. De to kvinder bliver skræmt og tør ikke gøre mere. - Jeg går grædende hjem, men jeg kan ikke slippe situationen. Derfor ringer Signe til Dyrenes Beskyttelse og laver et opslag på Facebook, hvor hun efterlyser andre vidner og mandens navn og adresse. Der går ikke længe, før kommentarer og beskeder begynder at tikke ind. Signe er nemlig langtfra den eneste, der har set manden behandle den lille hund dårligt. Spark i maven Folk har set noget få dage før, men andre har set ham flere uger tidligere. - En havde set ham kaste den ud foran en bil, slå den i hovedet og sparke den i maven, mens han holdt den i nakkeskindet. Det gjorde missionen endnu mere vigtig for mig, siger Signe.

Alle relevante oplysninger sendte hun videre til politiet.

Det gør mig glad, at den har fået fred. Men samtidig har det fået en masse tårer frem i mig Signe