SFO kæmper mod banderne: Svært for børn at sige nej til tusindvis af kroner

Musik, fællesskab og e-sport. Eller småjobs belønnet med tusindvis af kroner.

Det er dét valg, nogle børn i det vestlige Aarhus står overfor, når banderne tilbyder dem at løbe med hash og våben eller stå vagt til en løn på tusindvis af kroner.

Rasmus Brandt Lauridsen er fritids- og ungdomsskoleleder for Ung i Aarhus. De forsøger at give børnene et alternativ til at gå ind i banderne.

Tirsdag blev der taget første spadestik til en ny skolebygning i Gellerup, der også har plads til en skolefritidsordning med masser af muligheder for børn efter skoletid.

Bedre tilbud fra banderne

Men han erkender, at valget kan være svært for børnene. Også med en ny og moderne skolebygning.

- Bandegrupperingerne i dag er blevet dygtige til at rekruttere. Der er mange penge i omløb. Det kan være svært at sige nej til mange tusinde kroner, siger han til TV2 Østjylland.



Men de tager kampen op, og de nye bygninger skal gøre det endnu mere attraktivt at vælge fællesskabet i skolefritidsordningen til og den kriminelle livsstil i banderne fra.

- Vi har alt fra musik, til e-sport til keramik og mangategning, siger Rasmus Brandt Lauridsen, der gør det klart, at det er en udfordring, der ikke stopper af sig selv.

- Det er noget, vi hele tiden skal holde os på tæerne omkring, siger han.

Vil bryde tidligt ind

Historien om bandernes rekruttering blandt børn ned til ti-års alderen blev bragt tirsdag i Jyllands-Posten.

Politiinspektør Rene Raffo fortæller, at det gælder om at bryde linjerne mellem bander og børn.

-Vi ser, at banderne bliver mere aktive i forhold til at række ud til nogle af de her unge mennesker, som måske også ser op til bandemedlemmerne. Det er den fødekæde, vi skal have brudt, siger han og uddyber:



- Vi skal have brudt fødekæden til banderne, det gør vi kun ved at bryde ind så tidligt som muligt. Vi skal ned og kigge på forebyggende indsatser for børn helt ned til syv-otte års alderen, siger politiinspektør Rene Raffo til TV2 Østjylland.