SF og Enhedslisten vil bløde op på reduktionskrav på studiepladser

Det er ikke kun regeringens støttepartier, der har foreslået at bløde op på regeringens udspil med de ti procents færre pladser i de fire største byer,

Også Venstre har tidligere talt for, at det en lavere andel, samt at man fritager uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik samt nogle sproguddannelser.

På Aarhus Universitet er man også skeptiske

På Aarhus Universitet er rektor Brian Bech Nielsen også skeptisk overfor forslaget. Da forslaget den 27. maj blev præsenteret af regeringen, lød det fra ham, at det er 'naivt' at tro, at så mange studiepladser kan flyttes.

Ifølge ham skal nogle afgørende forudsætninger være på plads.

- Det første er, at der rent faktisk er studerende de steder, som ønsker at læse dér og søge ind på uddannelserne, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND

- Det andet er, at vi kan få økonomien til at hænge sammen. Og det sidste er, at fordi vi udbyder forskningsbaserede uddannelser, så skal der være et forskningsmiljø. Og det er der ikke så mange steder på nuværende tidspunkt.

- Så derfor er jeg noget betænkelig ved den tilgang, afsluttede han.