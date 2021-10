SF ønsker retoucherings-mærke: - Unge skal ikke føle, at de ser forkerte ud

- Jeg synes, at det er et dårligt forslag. Jeg antager som udgangspunkt, at professionelle billeder er retoucherede. Jeg tror ikke, at borgerne bliver klogere af, at der kommer et mærkat på, der siger, at billedet er retoucheret, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han anerkender dog, at retoucheringen kan give særligt unge piger et forkvaklet billede af, hvordan de bør se ud, men mener samtidig ikke, at kommunalpolitikerne bør bede virksomhederne om at skilte med, hvorvidt et billede er retoucheret eller ikke.