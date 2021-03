Sexshop solgt til kapitalfond: - Jeg er sindssygt stolt, siger medstifter

- Man ser tit, at kapitalfonde overtager en langt større del. Men det er for at signalere, at vi vil det her, og det er Polaris glade for, siger hun.

Hos kapitalfonden ser man frem til at hjælpe Sinful til yderligere vækst:

- . Markedet for sexlegetøj vokser hurtigt i disse år i takt med, at den sociale accept af området stiger og forbrugerne vænner sig til at handle online. Vi ser frem til at samarbejde med det ambitiøse og dygtige team i Sinful om at sætte yderligere fart på væksten og den internationale ekspansion i de kommende år, siger Henrik Bonnerup, Partner i Polaris i en pressemeddelelse.



Målet er foreløbig at nå en omsætning på en milliard kroner, siger Tonny Corydon Andersen:

- Væksten er accelereret hurtigere end hidtil ventet i den senere tid, og med en erfaren og kapitalstærk partner som Polaris ved vores side og spændende planer om europæisk ekspansion på agendaen sigter vi efter at runde 1 mia. kr. i omsætning i 2025, siger Tonny Corydon Andersen, CEO og medstifter af Sinful.